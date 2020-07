Sossio Aruta e Ursula Bennardo verso le nozze: testimone Maria De Filippi (Di domenica 26 luglio 2020) Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti da tempo a fare il grande passo, soprattutto dopo la nascita della figlia Bianca, da poco battezzata. La data è ancora incerta causa coronavirus, ma la coppia sembra avere le idee chiare su chi vorrebbe come testimone di nozze. Si tratta nientemeno che di Maria De Filippi, artefice principale del loro amore nato sul parterre di Uomini e Donne. Sossio e Ursula pronti alle nozze Il matrimonio tra i due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne si terrà nel 2021, probabilmente in estate dato che Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembrano decisi a celebrarlo in spiaggia. Un sogno ... Leggi su thesocialpost

coly_rosa : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): i balletti trash di Sossio Aruta - ElisaDiGiacomo : Sossio Aruta, appello a Maria De Filippi: ‘Vorrei fosse la mia testimone di nozze’ - blogtivvu : Sossio Aruta, matrimonio con Ursula: Maria De Filippi testimone? - infoitcultura : Gossip Uomini e Donne: Sossio Aruta lancia un appello a Maria De Filippi | LaNostraTv - Carmen2390 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): i balletti trash di Sossio Aruta -