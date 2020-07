Juventus, Sarri: “Questo scudetto ha un sapore particolare. È stato un anno difficile” (Di lunedì 27 luglio 2020) Prime parole da Campione d'Italia per Maurizio Sarri che battendo la Sampdoria ha portato la Juventus a vincere il nono scudetto consecutivo.LE PAROLE DI Sarricaption id="attachment 889323" align="alignnone" width="300" Sarri Juventus (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Questo scudetto ha un sapore particolare. Vincere è difficile e la Juventus lo fa da tanti anni. Quando si dà per qualcosa per scontato nello sport è sempre pericoloso. È stato un anno faticoso, un campionato particolare e durissimo. Ne siamo arrivati a capo con due giornate d'anticipo e questo è tutto merito dei ragazzi. Dybala andrà ... Leggi su itasportpress

RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : «Vogliamo raggiungere l’obiettivo» Parola ??di Mister #Sarri ?? - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #Juventus è Campione d’Italia! Schiuma da barba ?? Sigaretta ?? Bollicine ?? Maurizio #Sarri festeggia così ?? ht… - CathedralWall : RT @RealPiccinini: Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7) e a v… -