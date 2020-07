I locali del centro storico: “Il Comune ci venga incontro o molti chiuderanno” (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – L’ordinanza comunale diramata venerdì non ha trovato il gradimento dei titolari dei locali del centro storico che hanno risposto con una lunga nota ai nuovi orari disposti dall’amministrazione. Di seguito il testo: “Prima ancora di passare alle valutazioni di merito delle ordinanze emanate dal Sindaco ribadiamo che ogni iniziativa volta alla tutela della salute pubblica trova la nostra condivisione In tal senso riteniamo opportuno ancora una volta ricordare che molti locali del centro storico decisero di chiudere le attività prima ancora che venisse proclamato il lockdown e anche recentemente, in occasione della liberalizzazione su base regionale degli orari di chiusura delle nostre ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : locali del Altri tre bar chiusi, ma a Como i locali si mettono in regola La Provincia di Como Russia-Ucraina: colloquio telefonico Putin-Zelensky, focus su cessate il fuoco nel Donbass

Mosca, 26 lug 17:55 - (Agenzia Nova) - I presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, hanno tenuto oggi un colloquio telefonico nel corso dl quale hanno valutato positivamente ...

“Confindustria fa politica, scegliendo di mettere da parte i sindacati nella battaglia per le aree interne”

Il segretario generale della Cgil di Avellino, Franco Fiordellisi, risponde alla presa di posizione del presidente di Confindustria Avellino Giuseppe Bruno: «Confindustria ha scelto di agire senza coi ...

