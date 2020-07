Coronavirus, Siviglia choc: focolaio in discoteca, c'è anche l'ex Inter Banega (Di domenica 26 luglio 2020) Il Siviglia , prossimo avversario della Roma in Europa League , rischia di trovarsi ancora una volta nella bufera di fronte alla nuova esplosione di contagi di . , il club andaluso ha un nuovo ... Leggi su leggo

virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - zazoomblog : Coronavirus Siviglia choc: focolaio in discoteca cè anche lex Inter Banega - #Coronavirus #Siviglia #choc: - leggoit : #Coronavirus, #Siviglia choc: focolaio in discoteca, c'è anche l'ex #Inter #Banega - napolista : Siviglia, Banega senza mascherina in discoteca con 12 casi di covid Come riferisce Onda Cero il calciatore è stato… - cn1926it : #Siviglia, bufera su #Banega: senza mascherina nella discoteca con 12 casi di #coronavirus! -