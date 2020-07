Coronavirus, Kim Jong-un dichiara 'allerta massima' in Corea del Nord (Di domenica 26 luglio 2020) In Corea del Nord Kim Jong-un dichiara 'allerta massima' per il Coronavirus dopo la scoperta del primo 'caso sospetto' ufficiale. Pyongyang fino ad ora aveva negato la presenza di casi di Covid nel ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Kim Coronavirus, nel mondo 16 milioni di contagiati ANSA Nuova Europa Coronavirus: oltre 16 milioni di casi nel mondo

Secondo quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University i contagi da coronavirus nel mondo hanno raggiunto quota 16.046.986, inclusi 644.528 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite 9.

Coronavirus, primo caso sospetto in Corea del Nord: dichiarata "massima allerta"

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato "l'allerta massima" per il coronavirus, dopo la scoperta del primo "caso sospetto" ufficiale nel Paese. Kim ha presieduto una riunione d’urgenza dell’uf ...

