Catherine Deneuve, il nipote spacciava a Parigi gli euro falsi stampati a Napoli (Di domenica 26 luglio 2020) Chissà se la nonna gli ha mai riferito una delle sue frasi preferite: «Per disprezzare il denaro bisogna averne moltissimo». Facile per Catherine Deneuve, oggi 76 anni, la cui carriera di attrice famosa, brava, strepitosamente affascinante, protagonista di più di cento film, giustamente è stata ben remunerata. Ma Igor Divetain Vadim, il nipote trentaduenne della diva francese, probabilmente è più ricco di nomi e cognomi che non di risparmi sul conto in banca. E così il giovane uomo si è messo a frequentare della gran brutta gente ed è finito in prigione. Igor è una delle 44 persone che sono state arrestate il 16 luglio in Italia e in Francia su mandato del procuratore di Benevento Aldo Policastro. Una banda, quella formata dal nipote della ... Leggi su aciclico

dovidovi_20 : @RCatuso Catherine Deneuve, la più bella. Audrey Hepburn, la più elegante. - penelopcruz : catherine deneuve é a susana vieira francesa - FranccesLucca : RT @FranccesLucca: D130: Catherine Deneuve.. Chiara + Marcello + #Deneuve . - FranccesLucca : D130: Catherine Deneuve.. Chiara + Marcello + #Deneuve . - nnnnonnon1 : RT @wonderful_g: #VentagliDiEmozioni #VentagliDiParole “Una tabula rasa se non fosse che un punto c’era, per me incomprensibile, e quest… -