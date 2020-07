Bonucci Juventus: “Lo scudetto più difficile, dedicato anche a chi non c’è più” (Di lunedì 27 luglio 2020) Bonucci Juventus – Il difensore bianconero, dopo aver vinto lo scudetto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ed ha analizzato il campionato condizionato soprattutto dal Coronavirus. L’ex Milan ne ha approfittato per dedicare il titolo ai tifosi, alla dirigenza ma soprattutto ai tifosi, alcuni dei quali sono stati proprio vittime dell’epidemia. Juventus: le parola di Bonucci Bonucci ha parlato anche del nuovo modo di giocare dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, che, nelle ultime settimane, è stato sempre al centro delle voci di mercato. Le parole: Leggi anche: Gol Bernardeschi Juventus Sampdoria 2-0: raddoppio bianconero! Video “Più bello perchè più difficile. ... Leggi su juvedipendenza

Uno scudetto voluto, cercato, alla fine conquistato. E per certi versi anche aspettato. A 61 anni Maurizio Sarri trova la prima gioia con la Juventus, il primo ...Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è intervenuto in occasione della consueta intervista post partita ai microfoni di Sky per commentare la vittoria del nono scudetto consecutivo. Queste le su ...