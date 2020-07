Bologna-Lecce 3-2: salentini beffati nel recupero tra le polemiche (Di domenica 26 luglio 2020) Un gol di Barrow al 93' riporta il Bologna al successo che mancava da sei giornate, beffando il Lecce che reclama un rigore nell'azione immediatamente precedente alla rete del 3-2. I pugliesi avevano ... Leggi su gazzetta

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Lecce 2-2, rete di Falco F. (LEC) - rep_bologna : Un Bologna all'ultimo respiro lascia a bocca asciutta il Lecce [di LUCA BORTOLOTTI] [aggiornamento delle 19:25] - ItimiMike2 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Bologna-Lecce 3-2 - ContropiedeA : Il Bologna beffa il Lecce nel finale - -