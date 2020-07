Bimbo precipita dal balcone e muore, la mamma: “caduto dal letto” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Bimbo era stato ricoverato in gravi condizioni domenica scorsa: non ce l’ha fatta. Le indagini cercano di chiarire cosa sia successo davvero. Si indaga per omicidio colposo. L’unica cosa certa in questo momento è che un bambino di un anno ha perso la vita: era stato trasportato in ospedale d’urgenza domenica scorsa in seguito ad una caduta di circa 2 metri dal balcone al primo piano della sua abitazione. Una vicenda ancora avvolta dal mistero, in un quartiere tristemente famoso per il suo degrado. Non ce l’ha fatta Amir Dahmane. Si è spento nella notte all’ospedale Maggiore di Bologna. La tragedia in via Lago di Bolsena 8, dove il bambino viveva con i genitori, un fratello e una sorella maggiori. Un condominio abitato in prevalenza da famiglie immigrate, più volte anche in ... Leggi su chenews

