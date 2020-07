Berlusconi stilettata a Renzi: "Dice anche cose interessanti, ma a volte...". Partito a due archiviato (e in malo modo) (Di domenica 26 luglio 2020) Silvio Berlusconi allontana, ancora una volta, le ipotesi sulla scissione del centrodestra: "Il sì al Mes non è un voto di fiducia", liquida la questione. Il leader di Forza Italia vuole chiarire il suo concetto di "opposizione responsabile" in una lunga intervista al Corriere: "Non credo che il governo Conte arriverà al 2023 e certamente non con il nostro consenso. Noi del resto siamo responsabili verso la Nazione, verso le istituzioni, non certo verso il governo. Il termine opposizione responsabile è spesso equivocato: non significa opposizione più morbida, ma significa mettere l'interesse del Paese prima delle tattiche politiche". Insomma, secondo Berlusconi la responsabilità va di pari passo con l'interesse nei confronti del Paese. Ma il Cav non smentisce solo i rumors che lo vedono ... Leggi su liberoquotidiano

Svevabi : 3 news in a nutshell ?? 22/07/2020 1. #INTERNI - #Mes, reazioni diverse delle destre ?? . Silvio Berlusconi parla di… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi stilettata Ecco come Di Maio guasta la festa europea a Conte Startmag Web magazine