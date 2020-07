Bari, l’ultimo toccante saluto a Texas, il cane bagnino che salvò un ragazzino a Pane e Pomodoro, “piangiamo un essere speciale” (Di domenica 26 luglio 2020) Un essere speciale senza dubbio era Texas il cane bagnino che solo un anno fa salvò un ragazzino sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari dal sicuro annegamento. Texas era un Labrador ed è morto a 7 anni. Lascia un ricordo indelebile a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di stargli vicino. Ha presidiato per anni con un altro gruppo valoroso di cani la Spiaggia di Pane e Pomodoro. A rendere nota la scomparsa del meraviglioso cane è stato Donato Castellano presidente della scuola di salvataggio Nautico. “Oggi la Scuola Cani Salvataggio Nautico perde un pezzo del suo cuore. Oggi tutti noi, la cittadinanza di Bari ... Leggi su baritalianews

