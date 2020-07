Tragico incidente nella cava: precipita con la ruspa e muore a 55 anni (Di sabato 25 luglio 2020) Tragico ncidente questa mattina alla cava di travertino di Ponte d'Arli ad : ha perso la vita un uomo di 55 anni marchigiano. L'uomo era alla guida di una pala meccanica, quando, per cause ancora al ... Leggi su leggo

magicaGrmente22 : Tragico incidente nella cava: precipita con la ruspa e muore a 55 anni - lanuovariviera : Tragico incidente con la ruspa, muore 55enne - tinywylan : quanto è divertente mia madre che chiama tutti i parenti piangendo come se fossi morta in un incidente tragico madonna manco nei film - espressione24 : Un esperto farà luce su dinamica e cause dello schianto fatale al 36enne motociclista di Civitella Roveto. Indagato… - mariannaurszula : RT @Gigithebeast1: 'Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo' la profezia di #Ayr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Tragico incidente a Rocca di Papa: ragazza di 20 anni cade dal balcone e muore sul colpo Fanpage.it Non bastano neanche catene e lucchetti: torna l'allarme per i furti di biciclette

Stanno tornando a verificarsi con una certa frequenza i furti di biciclette, in particolare nei pressi del litorale. Diversi gli episodi capitati nell’arco di questa settimana, che fanno crescere la p ...

Giarre, incidente mortale in corso Sicilia: vittima un 21enne VD

Poco prima delle 16,30 un giovane alla guida di uno scooter, un Honda SH 150, mentre usciva da via Crispi e affrontava l’incrocio con corso Sicilia, è stato centrato in pieno da un pulmino. Il giovane ...

Stanno tornando a verificarsi con una certa frequenza i furti di biciclette, in particolare nei pressi del litorale. Diversi gli episodi capitati nell’arco di questa settimana, che fanno crescere la p ...Poco prima delle 16,30 un giovane alla guida di uno scooter, un Honda SH 150, mentre usciva da via Crispi e affrontava l’incrocio con corso Sicilia, è stato centrato in pieno da un pulmino. Il giovane ...