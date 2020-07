Salerno, Papacchione non rispetta la sorveglianza speciale e torna in carcere (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nell’ambito di servizi di controllo e perquisizioni conseguite anche alla sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a Pastena (leggi qui), i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Stellato detto Papacchione. Il pregiudicato che doveva scontare un regime di sorveglianza speciale, non è stato trovato durante l’orario previsto, presso la sua dimora. Papacchione era uscito dal carcere a maggio del 2020 dopo la condanna a 14 anni per associazione di stampo camorristico, estorsioni, minacce e lesioni. I militari lo hanno fermato sul lungomare di Salerno intorno alle 2 della notte appena trascorsa. Al momento l’arresto non è da collegare all’attentato contro il 22enne M.M., il ragazzo ... Leggi su anteprima24

