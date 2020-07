Psg, pace fatta tra Mbappé e il Saint-Etienne su Twitter (Di sabato 25 luglio 2020) Come prevedibile, non sono mancate le polemiche dopo la finale di Coppa di Francia, che ha visto vincere il Psg per 1-0 ai danni del Saint-Etienne, ma caratterizzata dall’infortunio di Mbappé, uscito malconcio dal terreno di gioco dopo un durissimo intervento di Perrin. Nella serata di ieri, il Saint-Etienne aveva augurato al calciatore un pronto recupero attraverso un post su Twitter. Nonostante avesse lasciato il campo in lacrime, consapevole che quel problema avrebbe potuto tenerlo ai box per i prossimi mesi e probabilmente costringerlo a saltare la Champions League, oggi sabato 25 luglio Mbappé ha reagito in maniera davvero sportiva ed ha risposto al tweet del club con le emoticons di due pugni uno contro l’altro. pace fatta quindi, anche ... Leggi su sportface

