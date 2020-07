Modena, tentato stupro contro una 17enne. Manette a un irregolare del Gambia. Rabbia in città (Di sabato 25 luglio 2020) A Modena finisce in Manette un 24enne del Gambia per tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza di 17 anni. L’uomo è un clandestino, senza fissa dimora, con gravi precedenti penali. I fatti per cui il Gambiano è agli arresti risalgono a un mese fa e così li ricostruisce Modena Today: “I fatti incriminati risalgono a circa un mese fa e sono accaduti in una zona residenziale della città, quando l’uomo è riuscito ad introdursi nell’abitazione di un’amica della ragazza, approfittando dell’istante in cui questa ha aperto la porta d’ingresso per fare appunto entrare la coetanea che l’uomo aveva evidentemente seguito e che una volta nell’abitazione ha aggredito. A scongiurare il peggio, è stata la prontezza ... Leggi su secoloditalia

