L’Inter torna alla vittoria tra luci ed ombre. Genoa, la salvezza è ancora in bilico (Di sabato 25 luglio 2020) L’Inter torna alla vittoria a Marassi dopo due pareggi consecutivi e si riappropria del secondo posto in classifica, costringendo la Juventus a battere la Sampdoria per poter chiudere il discorso scudetto. I nerazzurri sono così a meno quattro dalla vetta, ma al Ferraris non sono mancate le solite difficoltà di una squadra che fatica ancora a mostrare il meglio di sé per gran parte della partita. Va a folate quest’Inter di Conte, e soprattutto dopo averla sbloccata tende con troppa facilità ad abbassarsi rinunciando alla proposta in favore dell’attesa e della gestione. I nerazzurri, però, non sembrano costruiti per gestire, ma per metterci intensità: proprio quella che si è vista nella prima mezzora e poi soltanto a ... Leggi su sportface

macronim : RT @UEFAcom_it: Lukaku-Sanchez, l'Inter supera il Genoa ???? Il racconto di #GenoaInter ?? ?? - UEFAcom_it : Lukaku-Sanchez, l'Inter supera il Genoa ???? Il racconto di #GenoaInter ?? ?? - cmdotcom : Doppio #Lukaku e #Sanchez: l'#Inter ne fa 3 al Genoa e torna al secondo posto #GenoaInter - VoceGiallorossa : ????? L'#Inter rifila tre gol al #Genoa e torna al secondo posto. Tra poco in campo #NapoliSassuolo #ASRoma #SerieA - forzaroma : L'#Inter torna seconda: #Lukaku e #Sanchez stendono il #Genoa #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter torna Inter-Brescia: 3 punti per sperare BetStars News – Italia