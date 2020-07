Incredibile in Napoli-Sassuolo: quattro gol annullati agli ospiti per fuorigioco (Di sabato 25 luglio 2020) Partita stregata. Nel match tra Napoli e Sassuolo, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, gli ospiti segnano per quattro volte ma in tutti i casi interviene il Var per annullare per fuorigioco. quattro esultanze svanite per Roberto De Zerbi e compagni, un record davvero poco invidiabile per i neroverdi increduli in campo. Ma tutti e quattro i fuorigioco c’erano, di certo non una cosa che accade tutti i giorni. Leggi su sportface

