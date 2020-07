Carabinieri arrestati a Piacenza, il procuratore militare De Paolis: “Basta encomi per chi fa più arresti. E chi denuncia illeciti va protetto” (Di sabato 25 luglio 2020) “Controllare quello che avviene nella caserme“, verificare cosa pubblicano i Carabinieri “sui loro profili social” e soprattutto “proteggere chi decide di denunciare” eventuali abusi. Marco De Paolis oggi è procuratore militare presso la Corte d’Appello di Roma e per anni si è occupato di inchieste riguardanti ufficiali e sottufficiali dell’Arma. Ha gestito il caso dello stupro delle due studentesse americane a Firenze e le violenze di Massa Carrara, mentre in passato ha rappresentato l’accusa nel processo per la strage di Sant’Anna di Stazzema e per altri eccidi commessi dai tedeschi in Italia. Di fronte a casi come quello dei Carabinieri arrestati a Piacenza, De ... Leggi su ilfattoquotidiano

