Calcio: Cagliari a caccia del 10/o posto e sguardo al futuro (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - Cagliari, 25 LUG - Cagliari tra presente e futuro domani in casa contro l'Udinese. Un pensiero alla classifica con l'obiettivo di provare ad attaccare il decimo posto e i 47 punti, record dell'... Leggi su corrieredellosport

