Bruschi STOP D’ESTATE a fine luglio, una storia che si ripete (Di sabato 25 luglio 2020) Ogni volta si rimane sorpresi nel vedere peggioramenti meteo organizzati in pieno luglio. Siamo o dovremmo essere nel pieno dell’estate, ma le crisi temporanee della bella stagione possono avvenire più di frequente di quanto si possa credere in pieno luglio, spesso dopo ondate di caldo anche importanti. Le statistiche meteo ci vengono incontro e proprio nella seconda parte di luglio si nota la propensione delle saccature nord-atlantiche ad affondare in modo anomalo sull’Europa Occidentale fino a propagarsi in direzione del Mediterraneo, dando così luogo a periodi instabili e relativamente freschi. L’estate subisce talvolta delle repentine battute d’arresto nel cuore della stagione. Eventi di questo tipo si sono spesso avuti anche negli ultimi anni tra la metà e la ... Leggi su meteogiornale

Celle Varazze Volley, per il settore giovanile c'è coach Alessio Suglia

Celle Ligure. Il Celle Varazze Volley annuncia le prime novità nello staff tecnico in vista della prossima stagione sportiva: quella, ci si augura, della ripartenza dopo il brusco stop causato dai pro ...

Pedonalizzazione e Ztl a Mondello, slitta l’applicazione del piano del Comune

La pedonalizzazione del lungomare di Valdesi e le limitazioni degli accessi veicolari nella piazza di Mondello, la borgata marinara alle porte di Palermo, subisce un brusco stop. Al progetto speriment ...

