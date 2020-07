Xbox Series X avrà delle 'vere' esclusive third party? Proviamo a fare chiarezza (Di venerdì 24 luglio 2020) Microsoft sembra aver annunciato diverse nuove esclusive Xbox third party che arriveranno su più generazioni di Xbox e anche su PC. E probabilmente anche su altre console, in futuro.Verso la fine dell'Xbox Games Showcase, l'Xbox head of partnerships Sarah Bond ha introdotto i giochi che "sono stati costruiti per essere lanciati esclusivamente su console Xbox". Questi giochi sono:Il trailer di ogni gioco è stato preceduto dalla dicitura "console launch exclusive".Leggi altro... Leggi su eurogamer

XboxItalia : La tua storia non si è ancora conclusa. Speriamo tu abbia una penna con te, preferibilmente fatta con una piuma.… - ProjectXboxIT : Nuova versione per il mitico Tetris: ecco Tetris? Effect: Connected per Xbox One, Xbox Series X e PC… - Eurogamer_it : Facciamo chiarezza sulle esclusive third party di #XboxSeriesX. - ProjectXboxIT : S.T.A.L.K.E.R. 2 annunciato per Xbox Series X, confermata anche la versione PC - infoitscienza : I combattimenti aerei di The Falconer arrivano al lancio di Xbox Series X; nuovo trailer -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series Xbox Series X: una grande saga tornerà in esclusiva? Tom's Hardware Italia Phantasy Star Online 2: New Genesis, uscita nel 2021 ed esperienza ridisegnata

Phantasy Star Online 2, l’MMORPG di SEGA pubblicato nell’ormai lontano 2012, si appresta ad arrivare su Xbox Series X e PC nella sua versione New Genesis (la data di uscita è stimata per il 2021), con ...

I combattimenti aerei di The Falconer arrivano al lancio di Xbox Series X; nuovo trailer

Gli sviluppatori promettono che "combinando le classiche meccaniche di combattimento con un ambientazioni mozzafiato e una gran varietà di nemici unici, The Falconeer sarà in grado di supportare una r ...

Phantasy Star Online 2, l’MMORPG di SEGA pubblicato nell’ormai lontano 2012, si appresta ad arrivare su Xbox Series X e PC nella sua versione New Genesis (la data di uscita è stimata per il 2021), con ...Gli sviluppatori promettono che "combinando le classiche meccaniche di combattimento con un ambientazioni mozzafiato e una gran varietà di nemici unici, The Falconeer sarà in grado di supportare una r ...