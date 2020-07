“Tutto finto”. La ‘bomba’ esplode a Temptation Island: la soffiata su Antonella Elia e Pietro arriva proprio da ‘lei’ (che la sa lunga) (Di venerdì 24 luglio 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e se fosse una grande messa in scena? Il dubbio inizia a correre veloce in rete. Nelle orecchie del pubblico di Temptation Island la pulce viene messa proprio da Karina Cascella, che sappiamo avere una particolare influenza sulle opinioni dei telespettatori italiani. L’opinionista storce il naso e fiuta un possibile imbroglio. Venire a conoscenza di un tradimento fa male. È già accaduto durante la puntata del reality show, quando Pietro Delle Piane ha ammesso di non aver resistito al fascino della giovane tentatrice di Velletri, Beatrice De Masi. La 27enne sembra aver fatto cadere in trappola il compagno di Antonella Elia, che una volta appreso tutto è caduta in un profondo ... Leggi su caffeinamagazine

DhiagoT : @houseofbrackets Goku e Vegeta in finale se è tutto finto ditelo. #teamgenio - nantucket1981 : @disinformatico @Keynesblog Io non ho sostenuto esami ne studiato, quindi cerco di valutare con logica. Se all'epoc… - alwaaysboo : @gaja28tpwk è tutto finto stiamo tipo creando questo # per clownare i ragazzi - MaryMoon_84 : @MaxFelicitas tutto finto - thinkingofrauhl : @kraputnyk Amo è tutto finto AHAHA -

