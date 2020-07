Suzuki, arrivano gli incentivi per tutta la gamma (Di venerdì 24 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – Con il mese d’agosto entreranno in vigore gli incentivi varati dal Governo, che prevedono importanti vantaggi per tutti coloro che decideranno di passare entro la fine dell’anno a un’auto nuova Euro 6 a basso impatto ambientale. Grazie anche al contributo di Suzuki Italia e della sua rete di concessionari, l’ultimo quadrimestre del 2020 sarà dunque il momento ideale per acquistare i modelli della gamma del costruttore di Hamamatsu. Quale sia la vettura scelta, a trazione anteriore o integrale, a cambio manuale o automatico, il cliente Suzuki potrà infatti beneficiare degli incentivi e di una riduzione sul prezzo di listino fino a 5.000 euro in caso di rottamazione di un’altra auto, oppure di 4.250 euro qualora l’acquisto ... Leggi su ildenaro

