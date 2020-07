Storace al “Tempo” del manganello. Titolo shock contro il premier. Il vicedirettore attacca Conte “Untore del popolo”. Usando una vecchia denuncia come fosse una condanna (Di venerdì 24 luglio 2020) Desta meraviglia un editoriale sul Tempo di ieri che riporta la notizia, a firma del neo vice direttore Francesco Storace, ex parlamentare, ex consigliere regionale del Lazio ed esponente storico della destra romana, in verità un po’ datata, di una denuncia per epidemia colposa fatta in tempi di lockdown dall’avvocato Carlo Taormina. Intanto la cosa viene presentata come se il reato fosse stato confermato in terzo grado, non dicendo la cosa più ovvia e cioè che chiunque può fare una denuncia alla procura su qualsiasi cosa. E che in Italia c’è l’obbligatorietà dell’azione penale che ha imposto ai magistrati romani, come atto dovuto, di trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri, come prescrive la ... Leggi su lanotiziagiornale

