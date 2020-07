Pierluigi Diaco a “Io e Te”, “per me la De Filippi quasi non c’è” (Di venerdì 24 luglio 2020) Pierluigi Diaco non ha trascorso mesi facili. A causa del suo carattere, di essere sempre vero e diretto anche quando, magari sarebbe servita un po’ di diplomazia, è stato al centro di varie polemiche, attacchi anche diretti e accuse a cui lui ha tenuto testa fino a quando non ha deciso di lasciare i social perché, come lui stesso ha detto, “la vita vera è da un’altra parte”. Pierluigi Diaco a “Io e te” Pierluigi Diaco quest’anno ha voluto al suo fianco Katia Ricciarelli, mentre l’anno scorso c’era Sandra Milo, con la quale, è evidente un sincero feeling. All’occorrenza la Ricciarelli lo ha anche bacchettato con affetto ma i due sono andati avanti nella conduzione in tandem senza screzi e ... Leggi su baritalianews

ItaliaRai : 'Io e Te' dal lunedi al venerdì con Pierluigi Diaco, un racconto tra amici: dagli amori al romanticismo, ma anche a… - infoitcultura : Io e Te, 'vi prego aiutatemi': violenta crisi di pianto per Luca Barbareschi, sconvolto Pierluigi Diaco - magicaGrmente22 : Intanto, Pierluigi Diaco, che non è stato confermato nei nuovi palinsesti, continua la volata. La Vita in Diretta,… - ercringe : RT @enyalis85: Pierluigi Diaco mentre il cameraman sposta l’inquadratura non riprendendolo per un nanosecondo #ioete. - AppleQuiSid : Datemi l'autocontrollo di Katia Ricciarelli che ogni giorno ce la mette tutta per non mandare affanculo Pierluigi D… -