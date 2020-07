Manuel Bortuzzo: ridotta in appello la pena per gli aggressori (Di venerdì 24 luglio 2020) I giudici hanno deciso per la riduzione della pena per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, gli aggressori che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 hanno ferito gravemente Manuel Bortuzzo. Per i due, infatti, è caduta l’accusa di tentato omicidio della fidanzata del nuotatore, Martina Rossi. Per i due rimane invece l’accusa di tentato duplice omicidio premeditato e porto, detenzione e ricettazione d’arma da fuoco. Leggi su sportface

