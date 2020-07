La riscoperta di Machu Picchu | una città che non era perduta

La (ri)scoperta di Machu Picchu, una città che non era perduta (Di venerdì 24 luglio 2020) Era il 24 luglio 1911 quando Hiram Bingham scoprì la misteriosa città di Machu Picchu. In realtà, Bingham non aveva “scoperto” la città, l’aveva forse portata all’attenzione. La vita dell’esploratore Hiram Bingham Hiram Bingham nacque a Honolulu, sulle isole Hawaii, figlio e nipote di missionari protestanti del Regno delle Hawaii. Durante l’adolescenza si trasferì negli Stati Uniti per completare gli studi. … Leggi su periodicodaily

