Kate Middleton, raggiante con William. E il look è super raffinato (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli anni passano, ma Kate Middleton è sempre più raggiante: la moglie del Principe William ha dimostrato ancora una volta di essere una donna estremamente elegante durante un incontro ufficiale, nel quale lei e il marito hanno accolto i rappresentanti di quattro associazioni dedite alla salute mentale a cui la Royal Foundation ha donato 1,8 milioni di sterline. Tra gli invitati erano presenti anche due soccorritori e due esperti di salute mentale. Il profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge ha pubblicato le foto dell’evento, che tra l’altro è anche la prima uscita ufficiale per Kate e William. Il post ha raccolto moltissimi consensi non solo per la straordinaria iniziativa di beneficenza, ma anche per il nuovo look ... Leggi su dilei

