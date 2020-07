Inga Lindstrom- Una sposa in fuga: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel 2018 è stato prodotto il film di Inga Lindstrom Una sposa in fuga, che fa parte del ciclo dei film di Inga Lindstrom, la giornalista che in realtà si chiama Christiane Sadlo. La regia è di Matthias Kiefersauer. Protagonista è la giovane Emma interpretata da Barbara Prakopenka. Personaggio maschile è Paul ovvero l’attore Felix Everding. Molti gli altri personaggi comprimari che intervengono nelle dinamiche della storia in cui sono molti gli amori e i tradimenti inconfessati. Le riprese si sono svolte in Svezia. In particolare sul canale di Göta, un canale artificiale di 190 km, situato nella Svezia meridionale. Collega la zona di Göteborg al mar Baltico. Leggi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

