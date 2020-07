Gp Andalusia, Rossi: "Modifiche funzionano, inizio positivo" (Di venerdì 24 luglio 2020) JEREZ - " E' stata una buona prima sessione di libere perché' siamo stati più veloci rispetto all'ultima settimana. Abbiamo modificato qualcosa e ora mi sento meglio. Ho migliorato il mio piazzamento ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - bombola289 : RT @SkySportMotoGP: ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1????? @mvkoficial12… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1????? @mvkoficial12… - ilgladiatore36 : #MotoGP #AndalusiaGP 2020, Risultati Libere 1: #Vinales strappa il miglior tempo a #rossi - focus_motori : MotoGP GP Andalusia, Prove libere 1: Vinales in testa, risorge Rossi che chiude 2°. Assente… -