Giuseppe Conte, Olivia Paladino forma perfetta in costume al Circeo con la figlia (Di venerdì 24 luglio 2020) Olivia Paladino, fidanzata di Giuseppe Conte, in splendida forma al Circeo, paparazzata con la figlia Eva mentre fa il bagno. Olivia Paladino è in splendida forma. La fidanzata del premier Giuseppe Conte è stata paparazzata in costume in un resort del Circeo insieme alla figlia Eva. Lady Conte indossa un costume intero color fragola, senza un filo di trucco, capelli legati con una coda e accanto sua figlia Eva, di 11 anni. A “rubare” il momento di relax della compagna del premier è stato Dagospia. Il tweet del premier Giuseppe ... Leggi su pianetadonne.blog

LegaSalvini : Rocco Casalino e Giuseppe Conte, la foto al vertice Ue: 'Tra loro nata una complicità, l'uno non può fare a meno de… - Noiconsalvini : ??IN DIRETTA DALLA CAMERA RICCARDO MOLINARI RISPONDE A GIUSEPPE CONTE - berlusconi : Giuseppe Conte ha uno stile diverso di altri Cinquestelle, ma i grillini non hanno cambiato il loro DNA. Salvo ecce… - demian_yexil : RT @inaltoicuori_5S: Emilio Mola: 'Il capolavoro di Giuseppe Conte di questi mesi e di queste settimane, in fondo, sta anche qui. Nell’ave… - nino_indelicato : RT @inaltoicuori_5S: Emilio Mola: 'Il capolavoro di Giuseppe Conte di questi mesi e di queste settimane, in fondo, sta anche qui. Nell’ave… -