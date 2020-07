Fornero: 'Quota 100 un errore', ora lo Stato pensi al futuro e ai giovani (Di venerdì 24 luglio 2020) Parlando dell' accordo sul Recovery Fund raggiunto la scorsa settimana a Bruxelles con i giornalisti di TGCOM24, l'ex ministro del Governo Monti ha indicato quelle che a suo modo di vedere dovrebbero ... Leggi su quifinanza

"L'Europa ci ha dato un grande aiuto, ora sta a noi dare qualcosa in cambio". Sono le parole di Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro che a Tgcom24 ha parlato del sistema pensionistico del nostro Paese ...Sono le parole di Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro che a Tgcom24 ha parlato ... Dobbiamo smetterla di tuonare contro la rimozione di quota 100 pur sapendo che le pensioni le pagheranno i nostri ...