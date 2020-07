F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2020: orari e tv delle qualifiche di sabato 1° agosto (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo il venerdì di libere team e piloti di Formula 1 torneranno al lavoro sullo storico tracciato di Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, quarta tappa del Mondiale. La programmazione in pista di sabato 1° agosto comincerà con le libere 3 che andranno in scena alle ore 12:00, poi alle 15:00 il via alla sessione di qualifica che garantirà la pole position e formerà la griglia di partenza in vista della gara domenicale. Le FP3 e le qualifiche del GP della Gran Bretagna verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli utenti abbonati al pacchetto sport. Per i non abbonati ai servizi Sky, invece, ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Aerei, passo avanti nel dialogo tra Gran Bretagna, Italia e Svezia per il caccia Tempest Il Sole 24 ORE F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2020: orari e tv delle prove libere di venerdì 31 luglio

Dopo una settimana di pausa successiva ai tre weekend di fila tra Austria e Ungheria, la Formula 1 riprende il proprio percorso da Silverstone in occasione del Gran Premio della Gran Bretagna. Come di ...

Gran Bretagna: nuovo balzo dei consumi, a giugno +13,9% le vendite al dettaglio

Nuovo balzo dei consumi interni in Gran Bretagna con la fine del lockdown. A giugno le vendite al dettaglio sono salite del 13,9% rispetto al mese precedente, facendo meglio del +8% atteso dagli anali ...

