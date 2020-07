Ultime Notizie Roma del 23-07-2020 ore 18:10 (Di giovedì 23 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la procura militare di Verona aperto un fascicolo sugli abusi contestati a gruppo dei carabinieri in servizio presso la caserma Levante di Piacenza al momento si tratta di atti relativi al fatta riferite al procuratore militare che ha aggiunto di avere caduto sulla base di provvedimenti cautelari emessi dalla Procura della Repubblica di Piacenza e poi sembrano già immergere estremi di reati militari una stazione mobile formata da due mezzi con 8 Carabinieri nuovo comandante operativa da questa mattina a Piacenza davanti alla stazione che ieri è stata sequestrata su richiesta della procura della città e non è preoccupato ma preoccupatissimo per la situazione il governatore Campano De Luca il quale annuncia una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi dove non ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 in un giorno. Le nuove #vittime sono invece in calo #Coronavirus #ANSA - bianca_caimi : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione ci… - FabrizioKinga : RT @fanpage: Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non le manda a dire -