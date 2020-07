Sciopero Autostrade domenica 9 e lunedì 10 agosto. Uiltrasporti: “Scelta difficile ma ineludibile” (Di giovedì 23 luglio 2020) Puntuale, l’antico ‘vizio’ italico di far pesare sull’intera collettività un proprio disagio torna a farsi sentire. Così, se qualcuno, dopo una stagione non difficile ma addirittura ‘tragica’, avesse deciso di ‘regalarsi’ un paio di giorni di ferie ad agosto – magari andando a trovare i familiari – stia attento: il 9 ed il 10 agosto sulle Autostrade italiane andrà infatti in scena uno Sciopero nazionale. Sciopero Autostrade, sindacati: scelta ineludibile Oggi infatti a termine della conferenza stampa unitaria, organizzata dalle sigle sindacali legate al settore autostradale, per voce di Marco Verzari (segretario nazionale della Uiltrasporti), ha annunciato che ... Leggi su italiasera

