Roma, Fonseca su Zaniolo: “E’ un talento e non vogliamo venderlo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Una vittoria per risollevare gli animi e scacciare i malumori dell’ultima settimana: Fonseca è categorico su Zaniolo: “Giocatore fondamentale per la Roma” Dopo la netta vittoria per 6 a 1 sulla Spal sembra tornato il sereno in casa Roma, soprattutto dopo le polemiche che avevano visto coinvolto il trequartista giallorosso Nicolò Zaniolo. Una convocazione in extremis a causa dell’infortunio di Cengiz Under e un gol capolavoro a suggellare il ritorno in grande stile e l’armonia di tutto l’ambiente. Ha voluto esprimere il suo pensiero nel post partita anche il tecnico portoghese Paulo Fonseca: “Non c’è alcun problema con Zaniolo. E’ un talento ma non dobbiamo fare l’errore di ... Leggi su zon

