Regionali, in Puglia il Pd lavora all’accordo col M5s su Emiliano: “Programmi sovrapponibili”. Ma la grillina Laricchia (con Lezzi) resiste (Di giovedì 23 luglio 2020) Tutto il Pd da un lato, il Movimento 5 stelle in ordine sparso con un pezzo che spinge per l’accordo e i big pugliesi pronti alle barricate pur di non piegarsi a Michele Emiliano. “Ancora due, tre giorni e tutto sarà più chiaro”, dicono a mezza voce esponenti di entrambi gli schieramenti. L’accordo tra dem e pentastellati per una corsa mano nella mano alle Regionali in Puglia è definito “decisivo” dai pontieri, perché probabile confine tra una vittoria schiacciante del centrodestra e una tenuta delle forze di governo nella tornata elettorale di settembre. Vincere tra Foggia e Lecce vorrebbe dire irrobustire Giuseppe Conte, schivando da un lato l’onda d’urto della Lega e dall’altro le tentazioni di strappo di Matteo Renzi. Di certo la desistenza della ... Leggi su ilfattoquotidiano

Linkiesta : I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd. Su Autostrade, Libia, Mes, giustizialismo in Liguria e Puglia, decreti… - ivanscalfarotto : Eccoci al TGR. “Basta alla politica che fa solo nomine e non trova soluzioni” #ivanperlapuglia - Noovyis : (Regionali, in Puglia il Pd lavora all’accordo col M5s su Emiliano: “Programmi sovrapponibili”. Ma la grillina Lari… - Italia_Notizie : Regionali, in Puglia il Pd lavora all’accordo col M5s su Emiliano: “Programmi sovrapponibili”. Ma la grillina Laric… - alcinx : RT @fattoquotidiano: Regionali, in Puglia il Pd lavora all’accordo col M5s su Emiliano: “Programmi sovrapponibili”. Ma la grillina Laricchi… -