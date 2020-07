Quanti scudetti ha vinto la Juventus? Tutti i numeri squadra per squadra (Di giovedì 23 luglio 2020) La Juventus si avvia a vincere quello che sarebbe lo scudetto numero 36 della propria storia, il nono consecutivo in un dominio che appare sempre più incontrastato. In questo modo andrà a doppiare sia l’Inter che il Milan nel numero di titoli vinti nel massimo campionato, visto che le due squadre milanesi sono ferme ormai da un decennio a 18. Al quarto posto di sempre c’è il Genoa con 9 titoli in bacheca, inseguono Torino, Pro Vercelli e Bologna a quota 7. Ecco la classifica completa in aggiornamento costante. L’ALBO D’ORO AGGIORNATO VITTORIE PER squadra: Juventus 35 Inter 18 Milan 18 Genoa 9 Torino 7 Pro Vercelli 7 Bologna 7 Roma 3 Fiorentina 2 Napoli 2 Lazio 2 Casale 1 Novese 1 Verona 1 Sampdoria 1 Cagliari 1 Leggi su sportface

fabioxdistefano : @mikeligna89 @juventusfc Negli ultimi 9 anni tanti scudetti quanti nella preistoria rossoblù @GenoaCFC @juventusfc #FinoAllaFine #38sulcampo - infoitsport : Quanti scudetti ha vinto la Juventus: si rinnova la polemica - pettinariomar : @footballitalia Si ma il totale degli scudetti? Quanti ne ha? Perché non riesco ad informarmi da nessuna parte! - pettinariomar : @RaiSport Nono ok ma quanti sono in totale? Scusate ma ho solo 18 anni e non so quanti scudetti abbia la Juventus perché nessuno lo dice - Rinomaio : Quanti punti di penalizzazione ci hanno dato nella farsa del 2006, tanti scudetti ne dobbiamo vincere consecutivame… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti scudetti Quanti scudetti ha vinto la Juventus: si rinnova la polemica Juventus News 24 Vernazza: "Juve ad un passo dallo Scudetto. Titolo meritato, ma più di Ronaldo che di Sarri"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato così del match point Scudetto della Juventus, impegnata a Udinese questa sera: "La Juve ha nelle mani il primo “match ...

Juve, nono scudetto di fila se stasera vince a Udine

Il pareggio dell’Inter con la Fiorentina (0-0) offre alla Juve l’occasione di vincere in anticipo il nono scudetto consecutivo (il primo di Sarri): bastano tre punti e stasera i bianconeri possono con ...

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato così del match point Scudetto della Juventus, impegnata a Udinese questa sera: "La Juve ha nelle mani il primo “match ...Il pareggio dell’Inter con la Fiorentina (0-0) offre alla Juve l’occasione di vincere in anticipo il nono scudetto consecutivo (il primo di Sarri): bastano tre punti e stasera i bianconeri possono con ...