Provare a ricominciare con la rassegna estiva Area TAN (Di giovedì 23 luglio 2020) Provare a ricominciare: anche in condizioni così difficili. Questa la promessa che Lello Serao, direttore artistico del Teatro Area Nord,ha voluto mantenere promuovendo la rassegna estiva “Area TAN” di Musica all’aperto, Cinema, Danza e Teatro, curata dallo stesso Serao con Ilenia De Falco, per Teatri Associati, dal 23 al 31 luglio, nei quartieri di Scampia, Piscinola e Marianella. Al via giovedì 23 luglio alle 21.00: l'inaugurazione sarà con il cinema, con un film che ha ricevuto grande consenso di pubblico e di critica “Il Sindaco del Rione Sanità”, per la regia Mario Martone. Sarà presentato dagli interpreti Francesco Di Leva, candidato come migliore protagonista al premio David di ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Provare ricominciare Provare a ricominciare con la rassegna estiva Area TAN OptiMagazine "Ricomincio da Arisa, è ora di essere migliori"

di Andrea Spinelli Arisa ha varato ieri in Versilia un nuovo giro di concerti che già dal titolo, Ricominciare ancora, chiarisce quel che le si agita dentro. Una nuova Rosalba Pippa (il suo vero nome) ...

