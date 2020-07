Pronostico di Bologna-Lecce, 36a giornata di Serie A (Di giovedì 23 luglio 2020) La stagione calcistica, travagliata come non mai, sta giungendo al termine, con le squadre che cercano di raggiungere i loro rispettivi obiettivi. Domenica sera il Bologna, salvo ormai da qualche giornata e ormai senza particolari obiettivi, ospiterà il Lecce 18° e in piena zona retrocessione, con le ultime speranze di rimanere in Serie A da giocarsi nelle ultime 3 giornate di campionato. Di seguito analizzeremo quindi il Pronostico di Bologna-Lecce. PROBABILI FORMAZIONI: Bologna (4-2-3-1):Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic. INFORTUNATI: Bani (Stagione finita), Schouten (Stagione finita), Tomiyasu (Stagione finita). Lecce (4-3-2-1): Gabriel; ... Leggi su sport.periodicodaily

