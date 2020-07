Morace punge Sarri: “Molti allenatori sopra le righe, dovrebbero essere più attenti” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ex calciatrice e allenatrice, Carolina Morace, ora riveste il ruolo di opinionista per Sky e, nella giornata odierna, ha espresso il proprio pensiero in merito alle recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Ci sono troppi allenatori sopra le righe, quando Sarri dice parolacce in conferenza stampa e a Bergamo si mandano a quel paese in panchina, non si rendono conto del proprio ruolo istituzionale? In questo periodo storico i tecnici dovrebbero essere più attenti, rendersi conto che rappresentano una società non solo se stessi”. Leggi su sportface

