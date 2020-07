Marc Marquez torna già in pista (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez torna già in pista. Non è uno scherzo. Il pilota della Honda HRC è tornato a Jerez, ha sostenuto le visite mediche necessarie per avere l'abilitazione a correre e le ha superate. Una notizia che ha dell'incredibile, se si pensa che si è infortunato nella gara di esordio del Mondiale 2020 solo cinque giorni fa e che è stato operato solo due giorni fa. Un'operazione effettuata all Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona dall'equipe guidata dal Dott. Xavier Mir. che ha inserito una placca riducendo le fratture all'omero del braccio destro. Per una persona normale i tempi di recupero sarebbero molto più lunghi, ma i piloti della MotoGP sono atleti eccezionali e il numero 93, inoltre, è noto per avere una forza muscolare incredibile. ... Leggi su gqitalia

Eurosport_IT : ?? INCREDIBILE! ?? ??? A due giorni dall'operazione Marc Marquez è tornato a Jerez de la Frontera per partecipare al… - SkySportMotoGP : Marc Marquez è appena arrivato al circuito di Jerez. @antonioboselli: 'Come stai Marc?' @marcmarquez93: 'Bene Bene… - SkySportMotoGP : Non è previsto che Marc Marquez parli oggi. Nei piani della Honda non scenderà in pista domani, ma sabato… - Eurosport_IT : ?? UFFICIALE! Il campione del mondo spagnolo torna subito in pista! ?? #MotoGP | #Marquez | #Honda | #AndaluciaGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Incredibile @marcmarquez93 , arriva l’ok dei medici, in pista a @circuitodejerez a pochi giorni dalla fratt… -