La Lazio ribalta il Cagliari e torna a sorridere

La Lazio ribalta il Cagliari e ritrova il successo. Il 2-1 rifilato ai sardi all'Olimpico fa tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi. I tre punti spezzano il digiuno che durava da cinque gare: ultima gioia, la vittoria contro il Torino (30 giugno). E, soprattutto, permettono di blindare il quarto posto (che però non assicura ancora il pass Champions). Lazio che incassa la rete di Simeone prima dell'intervallo ma nella ripresa reagisce con due dei simboli della squadra, Milinkovic-Savic e Immobile, al 31° centro in campionato. Biancocelesti che salgono a 72 punti, a -1 dall'Inter e restano in corsa per il secondo posto. Ko indolore per un indomito Cagliari, arrivato nella Capitale con la salvezza in tasca: i sardi se la giocano, Cragno li tiene a galla con almeno 6-7 interventi decisivi.

La Lazio ribalta il Cagliari e ritrova il successo. Il 2-1 rifilato ai sardi all'Olimpico fa tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi. I tre punti spezzano il digiuno che durava da cinque gare: ultima ...

Lazio, Inzaghi: «Serata magica, ma c'è un pizzico di rammarico per lo scudetto»

Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il match contro il Cagliari, brinda al ritorno in Champions proprio nella notte in cui festeggia la presenza numero 200 sulla panchina della Lazio ...

La Lazio ribalta il Cagliari e ritrova il successo. Il 2-1 rifilato ai sardi all'Olimpico fa tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi. I tre punti spezzano il digiuno che durava da cinque gare: ultima ...

Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il match contro il Cagliari, brinda al ritorno in Champions proprio nella notte in cui festeggia la presenza numero 200 sulla panchina della Lazio ...