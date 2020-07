Immobile fa 31, la Lazio torna a vincere! La Champions non è ancora matematica: il caso limite che fa tremare Inzaghi (Di giovedì 23 luglio 2020) Serviva Ciro Immobile (31 gol in stagione) per far tornare alla vittoria la Lazio. Il bomber biancoceleste, già in gol nell’amara sconfitta contro la Juventus, si ripete contro il Cagliari in un 2-1 differente, questa volta a favore della sua Lazio che torna a vincere dopo 6 giornate d’astinenza. Grazie a questo successo, che porta la firma anche di Milinkovic-Savic, i ragazzi di Simone Inzaghi blindano il quarto posto e ipotecano la Champions League, torneo dal quale la Lazio manca da ben 13 anni. Foto Getty / Paolo BrunoEppure, nonostante la matematica certezza del quarto posto, l’accesso alla Champions League non è altrettanto matematico. Esiste infatti un caso ... Leggi su sportfair

