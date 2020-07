I Rolling Stones svelano ‘Scarlet’ con Jimmy Page | Testo e Video (Di giovedì 23 luglio 2020) I Rolling Stones svelano “Scarlet”, una traccia inedita con Jimmy Page dei Led Zeppelin, registrata dalla band nell’ottobre 1974, è un numero blues-rock con un groove da capogiro. Come è nata Scarlet Il frontman Jagger ha ricordato “la prima volta con Jimmy e Keith (Richards) nello studio sotterraneo di Ronnie (Wood)”. “È stata una grande sessione”, ha dichiarato la star di 76 anni in una nota. Il chitarrista Keith Richards ha aggiunto: ” Il mio ricordo è che siamo entrati alla fine di una sessione degli Zeppelin. Stavano andando via, dopo eravamo prenotati noi e credo che Jimmy abbia deciso di restare. In realtà era fondamentalmente per una demo, una dimostrazione, sai, ma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

