Dragon Age 4: lo sviluppo procede, ma a rilento (Di giovedì 23 luglio 2020) BioWare, per mezzo del produttore esecutivo Mark Darrah, ha fatto sapere che i lavori su Dragon Age 4 stanno procedendo da remoto. Ecco gli aggiornamenti sul titolo Siete fan della storica saga fantasy di BioWare? Questa notizia fa al caso vostro. Siamo a conoscenza del fatto che i lavori su Dragon Age 4 siano iniziate già da diverso tempo, tuttavia, né BioWare né EA sono state particolarmente loquaci per ciò che riguarda il gioco in questione. E, mentre probabilmente ci vorrà ancora un bel po’ prima di apprendere notizie concrete concreto a riguardo, di recente, l’executive-producer di BioWare, Mark Darrah si è lasciato andare a qualche laconica dichiarazione sul prossimo attesissimo gioco di ruolo fantasy. Ecco le dichiarazione del producer su Dragon Age 4 Le ... Leggi su tuttotek

