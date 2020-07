Comunali 2021, Carretta (PD): “Va riaccesa una speranza, gettando ponti e superando steccati”. (Di giovedì 23 luglio 2020) In un’ottica di rilancio in vista delle elezioni Comunali di Torino, previste nel 20121, il Partito Democratico piemontese lancia una prima piattaforma di discussione e di dialogo, aperta a tutti, per il 28 luglio alle 18.00 presso il QR in via Quittengo 35. “Come più volte evidenziato a mezzo stampa nelle settimane scorse, il Partito Democratico aderisce e partecipa al percorso di Agenda 2031 rivolto a tutta la coalizione di centrosinistra”. Spiegano Mimmo Carretta, Segretario Metropolitano del Partito Democratico di Torino – Paolo Furia, Segretario regionale PD Piemonte. “E’ tempo di mettere insieme le migliori energie ed intelligenze, le elaborazioni più avanzate e raccogliere le sfide più ardue per invertire la tendenza e rendere Torino una città più forte, bella e ... Leggi su nuovasocieta

ItaliaViva : .@lucianonobili:'A Roma mai con il M5s. Il Pd faccia chiarezza sul perimetro della coalizione' - nuovasocieta : Comunali 2021, Carretta (PD): “Va riaccesa una speranza, gettando ponti e superando steccati”. #Torino #Piemonte - paolorm2012 : Monica Lozzi lascia il M5s: “Ha tradito i principi originari'. Pronta la candidatura con Paragone - BorioCarlo : RT @CBugliano: ?? PRESENTATO NUOVO SIMBOLO DEL PD DI BUGLIANO Ugo Astarotte, capogruppo del #PD di Bugliano, ha presentato il nuovo simbolo… - comuneciampino : Avviso: approvazione graduatorie definitive per l’ammissione agli asili nido comunali anno educativo 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali 2021 Comunali 2021: pressing per le primarie, ma è sempre caccia al nome forte. In pole c'è sempre David Sassoli RomaToday Al via i Centri Estivi 0-3 nel comune di Pratovecchio Stia. Tinti: “I bambini...

Dal 3 agosto fino al 4 settembre il comune di Pratovecchio Stia garantirà i Centri Estivi per i bambini della fascia 0-3 che nell’anno 2019/2020 hanno frequentato il nido d’infanzia Alberto Fani. La q ...

Caos M5S: la presidente del VII Lozzi lascia il Movimento. Bordate alla Raggi

Nemica giurata della Raggi, il minisindaco del Tiburtino sposa la causa di un altro ex pentastellato, Gianluigi Paragone, e punta alle elezioni comunali del 2021. L'annuncio avviene tramite un post ...

Dal 3 agosto fino al 4 settembre il comune di Pratovecchio Stia garantirà i Centri Estivi per i bambini della fascia 0-3 che nell’anno 2019/2020 hanno frequentato il nido d’infanzia Alberto Fani. La q ...Nemica giurata della Raggi, il minisindaco del Tiburtino sposa la causa di un altro ex pentastellato, Gianluigi Paragone, e punta alle elezioni comunali del 2021. L'annuncio avviene tramite un post ...