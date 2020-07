Calciomercato Palermo, ipotesi Pacilli per il ruolo di esterno: i dettagli e i nomi sul taccuino… (Di giovedì 23 luglio 2020) Un nome nuovo per l'attacco del futuro.Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini lavorano alacremente al fine di allestire una rosa quanto più completa e competitiva possibile in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo aver ufficializzato l'acquisto a titolo definito del giovane talento Andrea Silipo (LEGGI QUI I dettagli), il club di viale del Fante starebbe valutando la possibilità di ingaggiare un altro esterno offensivo titolare, oltre ad un nuovo centravanti. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', il Palermo sarebbe interessato a Mario Pacilli, svincolato dopo l'ultima esperienza in Serie C con la maglia della Viterbese. La seconda punta classe '87 piace, però, anche al Cesena.Sono diversi, comunque, i profili nel mirino della ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ipotesi #Pacilli per il ruolo di esterno: i dettagli e i nomi sul taccuino… - ILOVEPACALCIO : Calciomercato #Palermo: per l'attacco interessa #Pacilli - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Cesena e Palermo interessate a Mario Pacilli - ForzaPalermoIT : #CorSport - #Mercato #Palermo, lavori in corso per le fasce #PalermoFC #Calciomercato #SerieC - Mediagol : Calciomercato #Palermo, al via la nuova stagione: dieci conferme e cinque trattative da definire. Situazione e dett… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, domani il via libera ai non confermati: ultima chance per tre rosanero Mediagol.it Su Sky la serie tv su Francesco Totti con Pietro Castellitto

Sky agli Sky Upfront 2020 ha annunciato tra le novità una serie tv su Francesco Totti intitolata Speravo de morì prima (titolo provvisorio), con protagonista Pietro Castellitto nei panni dello storico ...

Calciomercato, conferme sull’asse Juventus-Palermo | I nomi

Il Palermo si prepara al ritorno in Serie C. Possibile asse con la Juventus: nel mirino il giovane terzino dell’Under 23 bianconera Beruatto Dopo il fallimento dello scorso anno che è costato al Paler ...

Sky agli Sky Upfront 2020 ha annunciato tra le novità una serie tv su Francesco Totti intitolata Speravo de morì prima (titolo provvisorio), con protagonista Pietro Castellitto nei panni dello storico ...Il Palermo si prepara al ritorno in Serie C. Possibile asse con la Juventus: nel mirino il giovane terzino dell’Under 23 bianconera Beruatto Dopo il fallimento dello scorso anno che è costato al Paler ...