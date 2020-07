As Dusk Falls è una storia interattiva e primo gioco della ex designer di Quantic Dream (Di giovedì 23 luglio 2020) As Dusk Falls è il gioco di debutto dell'ex designer di Quantic Dream Caroline Marchal, e il suo nuovo studio con base a Londra, Interior/Night.Il titolo è in lavorazione da un po' di tempo, almeno dal gennaio 2018: ai tempi Marchal aveva annunciato che il gioco sarebbe stato simile nel design ad altri progetti di Quantic Dream, come Heavy Rain. Interior/Night ha altri membri degni di nota, come ex dipendenti di Sony e Slighlty Mad Studio.Poiché la storia di As Dusk Falls coinvolge due famiglie che si incontrano in circostanze drammatiche nel corso di due generazioni - il trailer di oggi suggerisce che i personaggi che incontreremo lungo il gioco ... Leggi su eurogamer

MondoXbox : Microsoft annuncia la nuova avventura interattiva As Dusk Falls -

Ultime Notizie dalla rete : Dusk Falls As Dusk Falls - Trailer di lancio IGN Italia As Dusk Falls: svelata la graphic novel degli studi Interior Night per PC e Xbox Series X

In occasione dell'evento Xbox del 23 luglio che ha offerto le prime scene di gameplay della campagna di Halo Infinite, Microsoft ha presentato ufficialmente As Dusk Falls sviluppata, un'avventura graf ...

Xbox Games Showcase: annunciato As Dusk Falls

L’Xbox Games Showcase procede a ritmi davvero alti. Gli annunci sono tantissimi, Microsoft sta annunciando nuovi titoli uno dopo l’altro senza soluzione di continuità. Tra questi c’è anche As Dusk Fal ...

In occasione dell'evento Xbox del 23 luglio che ha offerto le prime scene di gameplay della campagna di Halo Infinite, Microsoft ha presentato ufficialmente As Dusk Falls sviluppata, un'avventura graf ...L’Xbox Games Showcase procede a ritmi davvero alti. Gli annunci sono tantissimi, Microsoft sta annunciando nuovi titoli uno dopo l’altro senza soluzione di continuità. Tra questi c’è anche As Dusk Fal ...