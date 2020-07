Udinese Juve, i convocati di Gotti: out Walace (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luca Gotti ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Juventus alla Dacia Arena Luca Gotti ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Juventus alla Dacia Arena. Out Walace. Portieri: Musso; Nicolas; Perisan.Difensori: Samir; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio.Centrocampisti: Fofana; De Paul; Sema; Ballarini; Palumbo; Lirussi.Attaccanti: Okaka; Lasagna; Nestorovski; Oviszach; Compagnon. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

